Follia in pieno giorno a San Giuliano, uomo distrugge con un bidone lo sportello automatico della Posta

Attimi di follia nel tardo pomeriggio di giovedì (29 giugno) a San Giuliano, in via Bissolati. Un uomo, arrivato a bordo di una bicicletta, ha letteralmente distrutto lo sportello automatico di Poste Italiane. L’uomo ha iniziato a colpire con un bidone lo schermo finché non è stato mandato in frantumi, diversi residenti attirati dai rumori hanno assistito alla scena. Non è chiaro se l’intento fosse quello di un atto vandalico oppure di provare a rubare del contante dal Postamat. Non si registrano soldi sottratti dall’apparecchio.