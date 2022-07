Un Bar Sport fortunato, vinti 50 mila euro. "In passato 100 mila euro mai ritirati, controllate i tagliandi"

La dea bendata torna a bussare al Bar Sport. A Pietracuta, frazione di San Leo, ci sono abituati: è una ricevitoria fortunata. Tant’è che ormai sta diventando una mecca, c’è chi viene qui per giocare anche da Bellaria, più di mezz’ora d’auto. “Stavolta, però, ritirate il premio”, dice con simpatia Nicola, che con la famiglia Vitali gestisce il bar. Stavolta chi ha “sbancato” lo ha fatto con il concorso Super Estate del Superenalotto, 50 mila secchi di vincita. Grazie ai 300 premi messi in palio con la nuova iniziativa, che dal 12 al 16 luglio regala per tre estrazioni 100 codici vincenti. Al Bar Sport le vincite sono frequenti, ma c’è anche chi non le ritira: i fatti risalgono alla Pasqua del 2019, quando ci fu una vincita di 100 mila euro con il Pasqua 100x100. “Quei 100 mila euro al bar ormai sono diventati una leggenda – racconta Nicola -, ci sono diversi clienti abituali convinti di aver buttato via il biglietto vincente. E’ una storia su cui ogni tanto ci si scherza”. Ma dei 100 mila euro non si è mai più saputo nulla.

Ora si va all’incasso per altri 50 mila euro. Con una modalità di vincita simile. “Mi raccomando, chi è stato al Bar Sport e ha giocato guardi bene il biglietto stavolta”, dicono in tono simpatico i titolari. Non è mancato anche l’abituale cartellone arancione, che indica la vincita. A Pietracuta sono abituati a fare cartelli, lo scorso 25 aprile fu centrato un “5” al Superenalotto da 64 mila euro. “Qualche giorno dopo – racconta Nicola -, abbiamo assistito ad altre vincite. Questa volta con i Gratta e vinci, tre vincite da 10 mila euro e due da 500 euro. Diciamo che è un bar fortunato”.

Per partecipare alla nuova iniziativa Super Estate basta convalidare uno degli strumenti di gioco dedicati o una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei tre concorsi speciali. Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceve un codice alfanumerico univoco, stampato sulla ricevuta di gioco, che permetterà di partecipare automaticamente all’estrazione dei 100 premi da 50.000 euro del relativo concorso speciale. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar. Oltre alla data di martedì 12 luglio, l’iniziativa si ripete giovedì 14 luglio e sabato 16 luglio.