A San Leo la full immersion dei licei musicali italiani

Dal 3 al 6 gennaio si svolgerà a San Leo la quinta edizione invernale del Campus Nazionale licei musicali. Giovani provenienti da molti licei musicali d'Italia si ritroveranno per una full immersion di quattro giorni, durante i quali condivideranno un'esperienza globale, protagonisti la musica, le dinamiche sociali, la compagnia e la convivenza che il Campus comporta.

L'opera Di Pietra in pietra sarà il filo conduttore di una quotidianità vissuta come in una vera compagnia di produzione che, al termine dei giorni di allestimento, andrà in scena nella Cattedrale di San Leo. Grazie alla collaborazione delle istituzioni, laiche e religiose, la calda accoglienza di un paese che già nel luglio 2021 ha dimostrato di essere luogo ideale per un Festival e una importante programmazione formativa, a San Leo confluiranno giovani, artisti italiani e stranieri.

Legami d'arte organizza il Campus da cinque anni. Nell'estate scorsa ha realizzato la manifestazione nel corso del San Leo Festival. Il Campus regala ai giovani il piacere dello stare insieme, indirettamente influenzato dalla comune passione per la musica, riscoprendo il valore del lavoro di gruppo, del confronto e del dialogo.

“Dopo l’entusiasmante esperienza estiva culminata con l’esibizione di oltre cento giovani musicisti, siamo lieti di continuare ad ospitare a San Leo giovani talenti da tutta Italia – dice il sindaco di San Leo Leonardo Bindi – si tratta di iniziative di pregio che dimostrano la forte vocazione musicale e culturale di San Leo a beneficio dell’intera comunità e attività economiche”.

Giovedì 6 gennaio, come omaggio all'Epifania, il Campus offrirà al pubblico lo spettacolo Di pietra in pietra con la partecipazione di Samuele Battistoni nella parte di Cagliostro e Daniele Arzuffi nelle vesti di Marino con l'orchestra dei giovani partecipanti al Campus che eseguirà le musiche di Marco Bucci, su testi di Marco Papeschi.