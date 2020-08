San Leo: una rete di sentieri escursionistici come nuova offerta di turismo "slow"

L'amministrazione Comunale di San Leo, con la collaborazione di realtà locali e imprenditori del settore, sta portando avanti un progetto incentrato sulla creazione di una rete di sentieri escursionistici all'interno del territorio comunale. “Stiamo cercando, anche grazie all'aiuto di guide certificate, di mappare e studiare i vari sentieri, dividendoli in base alla lunghezza e alle difficoltà tecniche che li contraddistinguono” dichiara Federico Giorgi, consigliere delegato alla mobilità sostenibile del Comune di San Leo. Il turismo sta cambiando e le nuove esigenze, del cosiddetto turismo ‘slow’, delle camminate, dei giri in bici o a cavallo, è in continua ascesa, e può portare grandi benefici, come dimostra lo stanziamento di fondi regionali per la costruzione di un ponte tibetano che collegherà le due sponde del Marecchia sotto Saiano, tratto di quel gioiello, purtroppo ancora poco conosciuto, che è il Cammino Rimini-La Verna. “Il lavoro, ambizioso, è ancora lungo ma siamo sicuri che saremo in grado di creare una nuova offerta turistica basata sulle eccellenze di un territorio che offre così tanto, dalla storia ai paesaggi, passando per l’enogastronomia”, conclude Giorgi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.