Il San Lorenzo investe 30 mila euro e metterà a nuovo il campo di calcetto

Tempo di investimenti al San Lorenzo che si appresta a mettere mano al campo da calcetto di via Bergamo con un manto tutto nuovo di ultima generazione. Vista la vera e propria esplosione di numeri e la continua crescita del settore giovanile, la necessità di spazi e la voglia di crescere ha portato la società del presidente Pruccoli a questa scelta per avere uno spazio adeguato per allenamenti e non solo. Si tratta di un intervento di quasi 30.000 euro sostenuto interamente dal San Lorenzo che ridarà così nuova vita al campo inaugurato nel 2012 che costò allora 20.000 euro.

“E’ stata una scelta inevitabile – spiega Maurizio Pruccoli – il vecchio manto era ormai molto rovinato, sul campo si allenano spesso anche i bambini ed è giusto metterli nelle migliori condizioni possibili per praticare sport”. “La decisione non è stata semplice – prosegue il presidente – si tratta comunque di un investimento totalmente privato da parte di una società di quartiere che sta però diventando un punto di riferimento per il calcio giovanile. Tutti i soci però sono stati concordi, la nostra idea è continuare a crescere e migliorarci ed in futuro siamo pronti a fare investimenti anche più importanti, ma chiaramente avremo bisogno dell’appoggio dell’Amministrazione con cui stiamo già dialogando”.

I lavori per il nuovo manto dureranno circa una settimana, poi i 200 ragazzi del settore giovanile avranno un nuovo spazio per allenarsi e divertirsi; il campo sarà anche a disposizione dei privati che potranno affittarlo (come già adesso) per partite e tornei e delle scuole che svolgono già alcune attività.

“Siamo contenti di avere un campo rinnovato per i nostri ragazzi – commentano i responsabili del settore giovanile Manzaroli e Ortalli – questo intervento è un investimento tutt’altro che scontato da parte della società e dimostra la continua voglia di crescere; le strutture in questo senso sono fondamentali e la volontà è quella di migliorarle sempre più”.