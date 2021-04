San Marino è netta: "Non è prevista la vaccinazione dei lavoratori transfrontalieri, non chiamate"

"Si esorta anzi i non assistiti dall'ISS a non contattare i numeri telefonici dedicati alle prenotazioni vaccinali per evitare di appesantire un servizio già estremamente sovraccarico"

A San Marino non è prevista la vaccinazione dei lavoratori transfrontalieri. A ribadirlo in modo chiaro è un nuovo comunicato della Segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino. Ed ancora la nota: "Come più volte ribadito dalla struttura, si esorta anzi i non assistiti dall'ISS a non contattare i numeri telefonici dedicati alle prenotazioni vaccinali per evitare di appesantire un servizio già estremamente sovraccarico".

La Segreteria per la Sanità è in contatto con il Ministero della Salute Italiano, con il quale sta affrontando alcuni dossier che rivestono interesse comune. "Tra di essi vi è anche il tema delle vaccinazioni, nell’ottica e con lo spirito, ribaditi negli accordi italo-sammarinesi sottoscritti il 26 marzo 2020 e il 11 gennaio 2021, di mutua collaborazione tra i due paesi", sempre la nota di San Marino.

"L’Italia ha in molte occasioni dimostrato la sua attenzione verso la Repubblica di San Marino, che a sua volta è disponibile a mettersi a disposizione. Ogni decisione in merito ai piani vaccinali non potrà che venire discussa, trattata e formalizzata sui tavoli bilaterali in essere, e si conferma che al momento non vi è alcuna deliberazione in merito".