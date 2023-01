San Martino dei Mulini sorvegliata speciale dalla polizia Municipale

I controlli della Polizia locale sulle modifiche alla viabilità nelle vie di Sopra, del Piano e Busca – cominciati lo scorso 18 gennaio, giorno di entrata in vigore dell’ordinanza – proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle nuove misure da parte degli automobilisti. Nel corso delle prime due settimane di monitoraggio della viabilità e controlli sul rispetto della segnaletica, sono state impiegate due pattuglie al giorno negli orari di punta per verificare l’efficacia delle nuove misure e informare i cittadini, con 40/50 veicoli controllati per ogni servizio. A partire da lunedì 30 gennaio i controlli della Polizia locale proseguiranno 3/4 volte a settimana per accertare il mancato rispetto della segnaletica e comminare eventuali sanzioni. In base agli esiti, le verifiche potranno proseguire anche nelle settimane successive, sempre con maggiore attenzione verso le fasce orarie di andata e ritorno verso le scuole e i luoghi di lavoro.