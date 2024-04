A San Savino nasce una factory culturale che mette al centro le relazioni tra persona, natura e ambiente

Strada provinciale 31 - ex frantoio SP31 San Savino factory culturale è pronta ad aprire le porte con un calendario di attività che prende avvio nel mese di maggio per proseguire anche nei mesi estivi. Lo spazio che si trova nell’entroterra collinare della provincia di Rimini, lungo la strada provinciale 31 nel comune di Montescudo-Montecolombo, e di proprietà della Fondazione Giovanni Maria Fabbri, si presenta alla comunità nella veste rinnovata di centro formativo e culturale grazie al progetto rigenerativo Strada provinciale 31 di Terzo Paesaggio Ets, ideazione e cura di Isabella Bordoni.

Domenica 28 aprile (dalle ore 16 alle 20) il nuovo spazio verrà ufficialmente inaugurato con un programma all’insegna dell’accoglienza, della condivisione e della restituzione a donatori e donatrici del crowdfunding che tra l’ottobre e il novembre 2023 ha consentito di raggiungere l’obiettivo di finanziamento prefisso (20.000 euro), indispensabile per avviare un iter rigenerativo degli ambienti interni e esterni dell’ex frantoio e l’avvio della attività culturale.

Dalla sala centrale dell’edificio – quella in cui si concentrava l’attività pluridecennale del vecchio frantoio – sono state spostate e collocate nell’area esterna le macine in pietra. Si è inoltre provveduto al rifacimento della pavimentazione, degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffreddamento, nonché alla riattivazione degli impianti idrici e dei servizi igienici. Tra gli interventi più importanti che hanno visto il grande impegno della proprietà Fondazione Giovani Maria Fabbri, va menzionato quello lungo l’intero perimetro dell’edificio, dove è stato scavato un fossato per consentire il drenaggio dell’acqua piovana in un terreno già ricco d’acqua per la presenza di una falda sotterranea.

Sostenuto nella sua fase di avvio dal bando Il futuro a portata di mano edizione 2023 di Bper con Produzioni dal basso, e con il contributo e il patrocinio del Comune di Montescudo-Monte Colombo, il progetto, che gode anche del patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha preso forma nel corso dei mesi invernali.

Cosa accadrà domenica

La giornata di inaugurazione avrà inizio alle ore 16 con un tour della frazione di San Savino, tra paese, castello, pozzo della Pieve e vedute, guidato da alcuni abitanti. Seguirà la visita allo spazio dell’ex frantoio e il racconto del cantiere culturale. Sarà l’occasione, inoltre, per dare avvio all’azione di coprogettazione del bosco che verrà con Ass. Insieme Sal’ Mèni, alla quale sono invitati a partecipare donatori e donatrici che hanno scelto tra le ricompense del crowdfunding “adotta un albero” e aperta a chi desidera prendervi parte. Al termine, brindisi con i partecipanti con vino offerto da La Fattoria del Piccione di San Savino.

Un programma per le scuole

Il programma delle attività di Strada provinciale 31 prenderà il via nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio con un progetto formativo rivolto alle scuole del territorio, il m.a.i - modulo attivo immersivo per la formazione permanente.

Ne saranno protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi 3b, 3c, 3d, 4c del Liceo Linguistico Valgimigli di Rimini coinvolti in una due giorni di attività trasversale di educazione civica, con incluso il pranzo in comune cucinato da Ivan Fantini, cuoco dimissionario eterodosso. Saranno a tu per tu con ospiti che Strada provinciale 31 sente affini per impegno e per scelte di vita, intorno ai temi dell’ecologia, economia, ambiente, alimentazione, bene soggettivo e comune, diritti umani civili politici, diritti della terra e del vivente. Tra le attività nelle quali saranno coinvolti gli studenti anche la panificazione, sotto la guida esperta del panificatore agricolo-urbano Lorenzo Cagnoli. E poz d’la piva associazione di abitanti di San Savino offre il forno di comunità per la cottura del pane.

Arriverà per l’occasione in Romagna Tonino Perna, economista, sociologo e politico, professore emerito di sociologia economica presso l'Università degli studi di Messina. È stato vicesindaco di Reggio Calabria 2021-2022, poi dimissionario. Saranno inoltre presenti nell’ ex frantoio SP31 Marialuisa Cipriani, architetta e docente in materia di paesaggio e pianificazione alla facoltà di Architettura di Cesena dell’Università di Bologna; Andrea Fantini geografo, scienziato ambientale, ricercatore, fotografo e documentarista; Nicole Wendy Lafiata atleta di frisbee e studentessa in Ingegneria all’Università di San Marino. Arianna Vairo, illustratrice. Karen Venturini docente e autrice, che ha coinvolto gli studenti e le studentesse del corso di economia della facoltà del Design dell’Università di San Marino in un percorso di osservazione partecipata di SP31 come caso studio di spazio culturale. Massimo Salvucci, fotografo e filmaker documenta le giornate.

L'estate lontano dal mare

Il centro culturale, con una attività la cui programmazione è in fieri, ha già in cantiere nelle prossime settimane e nei mesi estivi appuntamenti rivolti a tutta la comunità del territorio, a giovani e adulti, studenti delle scuole della provincia, insegnanti e non solo.

Fulcro del programma è il progetto Lontano dal mare – making summer che trasforma la marginalità dell’abitare periurbano in una condizione dinamica e creativa. Orticoltura forestale, pratiche artigiane, autocostruzone, oralità, racconto, corporeità, sono alcune delle sue manifestazioni, per approcciarsi all’ambiente con respiro creativo. Sarà un’avventura del fare estate insieme, con esplorazioni intorno alle bellezze e le criticità paesaggistiche e fluviali condotte da guide esperte, attività manuali di coprogettazione e autocostruzione di un ambiente per sé e per gli altri.

Sono previsti raduni e laboratori grazie al coinvolgimento di Selvatica Esplorazioni. Senza un calendario prestabilito ma con avvisi lampo, masnada – raduni intrepidi fa convergere sull’ ex frantoio SP31 il gruppo di ragazze e ragazzi di Selvatica Esplorazioni e adolescenti di San Savino e dintorni che, con la guida ambientale escursionistica di Roberto Sartor, lo trasformano in campo base per condividere l’esperienza del paesaggio e viverlo insieme.

Nell’ultimo fine settimana di maggio e nel secondo di giugno, invece, le porte di «Strada provinciale 31» si apriranno per coloro che vorranno visitare l’archivio m.a.i. ovvero fare esperienza degli esiti delle due giornate del modulo attivo immersivo attraverso un reportage pittorico di Arianna Vairo, il lavoro pittorico collettivo realizzato da ragazze e ragazzi, gli sguardi fotografici di Massimo Salvucci e Andrea Fantini, le voci dei numerosi partecipanti oltre ad altri innesti artistici.