La sindaca Sabba: "San Silvestro in stand by, faremo la festa in piazza appena possibile"

Verucchio annulla il suo San Silvestro in piazza, ma la sindaca Stefania Sabba promettere che la festa si farà, appena le condizioni lo consentiranno. “La salute, la sicurezza sanitaria, l’evitare qualsiasi situazione che possa contribuire alla diffusione dei contagi sono perimetri invalicabili della nostra azione amministrativa fin dall’esplosione di una pandemia globale senza precedenti nel recente passato: condividiamo quindi la scelta di non favorire assembramenti con feste di piazza per San Silvestro e rinunciamo al nostro primo Capodanno en plein air per il bene collettivo, invitando la comunità ad adottare comportamenti all’insegna del grande senso di responsabilità anche nei festeggiamenti in privato.

La serata doveva svolgersi in piazza Europa. La prima cittadina vuole tuttavia lanciare un messaggio di ottimismo e annuncia che San Silvestro si farà ma in una data differente rispetto al 31 dicembre: "Il 2021 è stato nei fatti ma anche psicologicamente l’anno della ripartenza e si era voluto dare un segnale di ulteriore stimolo e speranza organizzando per la prima volta un momento di festa in piazza per Capodanno. Niente di clamoroso e sfarzoso, un dj set per intrattenere fino alla mezzanotte, le attività aperte, un po’ di condivisione collettiva. Congeliamo tutto, pronti a rilanciare quando sarà il momento". E in conclusione dice: "Non cancelliamo, ma mettiamo in stand by questo San Silvestro proponendoci di riproporlo fra qualche mese quando, speriamo, la battaglia al Covid, garantirà condizioni più idonee a un momento di festa”.