San Valentino a Santarcangelo, dai commercianti poesie d'amore per i clienti

Dedicare una poesia nel giorno di San Valentino è uno dei tipici gesti che gli innamorati si scambiano in questo giorno dedicato alle coppie. Riprendendo questa usanza i commercianti dell’associazione Città Viva Santarcangelo hanno deciso di dedicare ai propri clienti delle parole d'amore.

Entrando in oltre 50 attività di Santarcangelo, infatti, vi saranno omaggiati, stampate su una prestigiosa pergamena, gli immortali versi dei Poeti di Santarcangelo: Raffello Baldini, Tonino Guerra, Giuliana Rocchi, Nino Pedretti, Gianni Fucci e Annalisa Teodorani.

“E’ bén dabòn” (Rocchi), “In déu” (Baldini), Amòur (Teodorani) sono solo alcune delle opere scelte, dal Cantiere Poetico di Santarcangelo (che collabora a questa iniziativa di Città Viva), a rappresentare i sentimenti e le passioni legati all’amore che i nostri poeti hanno saputo esprimere dai giorni del “Circolo del Giudizio” ad oggi.

Per avere in regalo la propria poesia basterà recarsi in uno degli oltre 50 esercizi aderenti di Santarcangelo e la potrete trovare sul bancone, agli ingressi, oppure, in alcuni ristoranti (Il Cortile di Camilla, Il Passatore, La Bosca, Ristorante Zaghini, ecc.) la poesia vi aspetterà sul tavolo che avrete prenotato.