Canzoni ed emozioni, Le Sangiovesi trasformano la musica in un sostegno alla comunità

È stato un successo il concerto di Natale che Le Sangiovesi hanno realizzato domenica scorsa (17 dicembre) nella chiesa di San Pietro, a San Giovanni in Marignano. Tanta, infatti, la partecipazione.

Un concerto che contraddistinto da una viva e forte emozione da parte di tutti i presenti.

L’esibizione de Le Sangiovesi, un gruppo di 10 ragazze marignanesi appassionate di canto, prevedeva alcune canzoni di Natale e vari interventi che richiamavano al tema dell’umanità, della pace e della giustizia, in quanto in occasione del concerto sono state offerte raccolte per la Caritas.

Emozionante la presenza del coro parrocchiale, dal quale Le Sangiovesi sono partite, e speciale la presenza di oltre 30 bambini che insieme alle Sangiovesi hanno cantato “Deck the hall”. Inoltre, è stato proposto in Lis (linguaggio dei segni) il ritornello di “Esseri umani” (credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani), e nel gran finale tutti i partecipanti si sono uniti nella canzone “We are the world”.

Fondi per la Caritas

“Proporre un concerto di Natale nella nostra chiesa, insieme al coro ed ai bimbi, era per noi Sangiovesi un grande sogno – raccontano -. Siamo davvero felici di aver potuto regalare emozioni e preghiere alla nostra comunità e grati della partecipazione e del calore con cui è stata salutata questa esperienza da tutti i presenti. Ci faceva piacere lanciare un messaggio di coraggio e speranza alle persone, invitando tutti a rimanere umani ed attenti agli altri.

Siamo state davvero colpite dall’entusiasmo dei bimbi e la partecipazione del coro: ci hanno aiutato ad accendere tante piccole luci e segni gioia ed amore. Ringraziamo – aggiungono Le Sangiovesi - anche Fioreria d’Arte Mazzini Monica che con il suo addobbo ci ha aiutato a trasmettere bellezza e luce. Grazie anche al nostro Maestro Stefano Bianchi che sempre ci accompagna nelle nostre avventure! Ogni volta che proponiamo un concerto teniamo particolarmente ad individuare cause di sostegno ed aiuto a chi si trova più in difficoltà: quest’anno abbiamo il desiderio che possa essere Natale davvero per tutti, dunque abbiamo dedicato il concerto alla nostra Caritas che ha anche potuto presentare il suo instancabile impegno a servizio.

Nella sola giornata del concerto abbiamo raccolto oltre 1300 euro e le persone stanno continuando ad effettuare donazioni anche materiali, come olio e aceto. Siamo davvero grati di questa generosità e risonanza e speriamo possa essere per tutti un augurio di Buon Natale!”

Il plauso dell’Amministrazione comunale

"Abbiamo assistito - evidenzia l'Amministrazione Comunale - ad un'esperienza straordinaria. Una Chiesa aperta alla comunità che dona e che si fa ispirare dall'energia pura e travolgente di un canto condiviso, una musica d'insieme di cui le note parlano di valori ed ideali che tengono insieme e sostengono vite. Tutto questo non può che essere motivo di profondo orgoglio e riconoscenza".