Sanguinante e in stato confusionale cerca di entrare nel locale, mistero sul presunto accoltellamento di Marina Centro

A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il personale della sicurezza del Coconuts che, nella notte tra sabato e domenica, si sono trovati davanti un tunisino 33enne sanguinante e in stato confusionale voleva entrare nel locale sul porto di Rimini. Bloccato, il nordafricano era visibilmente ferito da quelli che sono stati poi definite lesioni provocate con tutta probabilità da un coccio di bottiglia sulla nuca, sulla spalla e a un orecchio. Alterato dall'alcol, al diniego della sicurezza lo straniero ha iniziato a dare in escandescenza ed è stato quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che la faccenda degenerasse. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura e un'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno provveduto a sedare il 33enne che, dopo essere stato medicato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi. Le ferite riscontrate dai medici del nosocomio riminese sarebbero compatibili con quelle di una zuffa che avrebbe visto il tunisino avere la peggio ma, al momento, non si sarebbero registrati fatti di sangue a Marina Centro. Nel tardo pomeriggio di domenica, quando il ferito è stato dimesso dall'Infermi, è stato interrogato dal personale della Questura per cercare di ricostruire cosa sia avvenuto e dove ma, soprattutto, se vi siano altre persone coinvolte.