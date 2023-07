Sanità, Fratelli d'Italia sbotta in Regione: "Con l'estate va potenziato il servizio di automedica a Riccione"

Potenziare il servizio di automedica a Riccione stanziando adeguate risorse, anche in considerazione dell'aumento di presenze in città durante la stagione estiva. Lo chiede con un'interrogazione Marta Evangelisti (Fratelli d'Italia) che invita la giunta a confrontarsi con il Comune di Riccione, anche alla luce del recente commissariamento dello stesso.

"Da quanto mi è stato segnalato - ha spiegato la consigliera - il servizio di automedica era stato sospeso per mancanza di medici e sarebbe dovuto ripartire h24 in estate ma attualmente il personale operativo risulta costituito da una specializzanda e da una pensionata, rispettivamente con monte ore settimanale di 38 e 24 ore. Inoltre, con le risorse disponibili, l'automedica di Riccione può coprire solo i fine settimana, da venerdì a domenica, per 12 ore nella fascia diurna". Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla giunta di potenziare il servizio impiegando il personale necessario per un'adeguata copertura.