Sanità, "la Casa della Salute sarà al centro di un percorso partecipato e inclusivo"

"In previsione dell’apertura della Casa della Salute di Rimini, negli spazi adiacenti all’area ospedaliera, hanno preso avvio i lavori che vedono coinvolti professionisti con competenze eterogenee impegnati in una progettazione partecipata, coordinata dall’Ausl della Romagna in collaborazione con il Comune di Rimini". A dirlo è l'assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, specificando che "la Casa della Salute non rappresenta solo un luogo fisico - la cui prima pietra è stata posata lo scorso marzo – ma è un oggetto di un vero e proprio percorso culturale e di condivisione. Sono previsti infatti numerosi momenti di coinvolgimento della cittadinanza che rappresenta il cuore dell’attività progettuale".

2Il carattere distintivo della Casa della Salute è il suo rapporto con la comunità - prosegue Gianfreda -. Per la prima volta il Comune di Rimini e l’Ausl investono sulla partecipazione aprendo ulteriori spazi di dialogo su un tema molto importante, con l’obiettivo di valorizzare quanto fatto fino a ora e progettare soluzioni innovative che siano sempre più inclusive, efficaci e qualificate. Grazie anche alla collaborazione con le associazioni del territorio e il volontariato riminese, sarà possibile cogliere al meglio questa importante sfida sociale e sanitaria".