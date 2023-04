Sanità in lutto, addio alla decana degli infermieri. Ha insegnato il mestiere a centinaia di colleghi

Il mondo della sanità e degli infermieri del Riminese sono in lutto per la scomparsa di Maria Gabriella Pesaresi, una tra le figure professionali più note, professionali e di competenza di tutto il territorio. Dopo una vita dedicata alla professione, era andata in pensione ed è mancata a 75 anni dopo aver combattuto una lunga malattia, era ricoverata all’ospedale di Santarcangelo. Era molto conosciuta, perché ha insegnato il lavoro a centinaia e centinaia di infermieri.

Nel 2022 aveva ricevuto l’encomio infermieri da parte dell’ordine. Con questa motivazione: “Professionista infaticabile, con costanza, umanità e umiltà durante la sua carriera professionale ha svolto attività clinica, si è occupata di organizzazione e ha gestito e coordinato la scuola professionale per infermieri fino al Corso di laurea in Infermieristica, collaborando anche nell’organizzazione di diversi master. Durante la sua carriera è stata anche Presidente del Collegio Ipasvi (oggi Ordine) della Provincia di Rimini”.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini, unitamente alla Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Azienda Usl della Romagna e all’Associazione Antonella Santullo, esprimono il vivo cordoglio per la scomparsa della collega Maria Gabriella Pesaresi. E la ricordano con queste parole: “La comunità infermieristica piange oggi una grande donna, cultrice della professione che ha contribuito alla formazione di una parte rilevante degli infermieri oggi in servizio, con lo sguardo sempre rivolto ai bisogni dei cittadini”.