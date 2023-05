Sanità in lutto, addio al medico otorino diventato direttore sanitario della clinica Nuova Ricerca

Il mondo della sanità riminese è in lutto per la scomparsa del medico Roberto Servadei, noto specialista in otorinolaringoiatra e dal 2007 direttore della clinica Nuova Ricerca. Era nato a Rimini nel 1967, si è spento a 55 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. Laureato nel 1993, ha dedicato la sua carriera come otorino seguendo le orme di suo padre. A ricordarlo il presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Rimini Maurizio Grossi: “Come ordine perdiamo un grande collega, un professionista stimato da tutti noi colleghi e dai riminesi, in particolare per la dedizione alla professione. Già suo papà era stato un otorino molto apprezzato e lui ne aveva seguito le orme”.

La sepoltura sarà celebrata mercoledì, alle 15,30, alla chiesa di San Raffaele a Rimini, via Codazzi.