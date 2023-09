Sanità pubblica e universalistica, il Comune sostiene la proposta di legge regionale

Mercoledì mattina, nell'ambito della 29a edizione di Giochi di LiberEtà organizzati a Cattolica dallo Spi Cgil Lombardia, si è tenuto presso il Teatro della Regina il Convegno dal titolo "Diritto alla salute e Carta Costituzionale", alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

“Come amministrazione comunale – commenta l’assessore alle Politiche socio-sanitarie, Nicola Romeo - abbiamo partecipato all'incontro consapevoli dell'importanza di garantire all'intera comunità il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della nostra Costituzione. Questo diritto viene garantito attraverso politiche sistemiche, tra loro integrate e coerenti, che vedono al centro il buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale, capace di garantire una sanità pubblica e universalistica. Dalla promozione dei corretti stili di vita alla prevenzione delle malattie, dalla diagnosi e dalla cura delle malattie alla riabilitazione, i cittadini devono trovare risposte ai propri diversi bisogni di salute nel Sisitema sanitario nazionale che deve poter svolgere questa funzione utilizzando in modo appropriato le risorse necessarie".

"La sostenibilità del Ssn è obiettivo fondamentale e imprescindibile per garantire il diritto alla salute e, per questo fine, il Comune di Cattolica ha aderito in modo convinto e immediato alla proposta di legge che la Regione Emilia Romagna, prima di altre Regioni, ha rivolto al Parlamento per garantire la sostenibilità del Ssn assicurando un incremento del Fondo sanitario nazionale di 4 miliardi di euro anno per i prossimi 5 anni, così da raggiungere l'obiettivo di attestare lo stesso al 7,5% del Pil nazionale. Per dare maggiore forza a questa proposta di legge – conclude l’assessore Romeo - invitiamo tutte le associazioni che non l'avessero ancora fatto e, soprattutto, ogni singolo cittadino ad apporre la propria firma. Importante è avere chiaro che, indipendentemente dall’appartenenza politica, con questa iniziativa si vuole ribadire la difesa di un diritto costituzionale acquisito e irrinunciabile".

Per sostenere la proposta di legge di iniziativa regionale per una adeguata copertura finanziaria da assegnare al Servizio sanitario nazionale è possibile recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune di Cattolica dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30. Per ulteriori informazioni in merito al testo della proposta salute.regione.emilia-romagna.it/pdl.