La Regione conferma Carradori alla guida dell'Ausl Romagna. "Professionista di alto livello"

La Giunta regionale ha approvato le delibere di verifica dei risultati aziendali e di conferma di otto direttori generali e di due commissari, che continueranno dunque a guidare le Ausl e le Aziende Ospedaliero-Universitarie del territorio regionale. Provvedimenti che riguardano, come prevede la legge, unicamente i professionisti con incarichi assegnati nel 2020, decorsi quindi 24 mesi dalla loro nomina.

Confermato commissario straordinario dell’Ausl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi; all’Azienda Usl di Reggio Emilia Cristina Marchesi; all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Claudio Vagnini; all’Ausl di Bologna Paolo Bordon, a quella di Imola Andrea Rossi e all’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli Anselmo Campagna; all’Azienda Usl di Ferrara Monica Calamai, confermata anche commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria; infine, Tiziano Carradori all’Ausl Romagna.

“Competenza, merito ed esperienza sono i criteri che hanno portato alla conferma di questi incarichi - afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Chi ha guidato le Aziende sanitarie e ospedaliere negli ultimi due anni ha dovuto affrontare un periodo di complessità mai vissuta prima, in cui il nostro sistema sanitario è stato messo a dura prova ma ha dimostrato tutta la sua solidità. E insieme a loro ringraziamo ancora una volta tutte le donne e gli uomini che ci permettono un servizio sanitario come quello che può vantare l’Emilia-Romagna”.