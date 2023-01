Sanità riminese al top, la chirurgia prima nella media di degenza postoperatoria per tumori del colon

Un risultato al top a livello nazionale premia la sanità riminese. Secondo i dati del Ministero della Salute Agenas l’ospedale Infermi di Rimini risulta al primo posto in Italia per media di degenza postoperatoria per tumori del colon in laparoscopia. Un risultato subito commentato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “La chirurgia di Rimini è la prima in Italia per media nazionale di degenza postoperatoria per tumori del colon in laparoscopia. Un importante risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come il nostro ospedale possa vantare specializzazioni di eccellenza, frutto dell'impegno e del lavoro di squadra di grandi professionisti”.