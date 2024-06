Sanità, trasferimento ufficio territoriale Home Care e Tecnologie Domiciliari alla nuova sede di via Consolare

L'Ausl Romagna informa che a far data da mercoledì, 26 giugno, l’Ufficio Territoriale Home Care e Tecnologie Domiciliari di Rimini (ex Ufficio Protesi) si trasferirà dall’attuale sede (Colosseo, in Via Coriano n.38 - Scala C al 2° piano) alla nuova sede di via Consolare Rimini/San Marino n. 76 (vicino al Toys).

Per poter effettuare il trasferimento si comunica che nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 giugno l’operatività dell’Ufficio Territoriale di Rimini sarà ridotta e verrà garantita solo la risposta telefonica al numero 0541.707401 dalle ore 8.30 alle 12.00; sarà inoltre possibile comunicare con l’Ufficio inviando mail, allegando eventuale documentazione cartacea e specificando indirizzo mail di contatto o numero di telefono, alla casella ufficioprotesi.rn@auslromagna.it, o lasciando la documentazione cartacea nel punto raccolta posto nella precedente sede al Colosseo – via Coriano n. 38 - Scala H al piano terra.

Si coglie l’occasione per informare l’utenza che per le forniture di pannoloni è attivo il Numero Verde gratuito 800 753660, in grado di fornire sia supporto per il servizio di consegna domiciliare che per la gestione completa del piano terapeutico inerente ai prodotti assorbenti per incontinenza attraverso il Servizio Infermieristico.

Per il supporto infermieristico il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 per richiedere modifica taglia, quantitativi e tipologia di pannolone da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di successiva consegna.

Per il supporto logistico il numero verde è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 17, e gli utenti avranno la possibilità di richiedere informazioni sulle consegne e comunicare variazioni di domicilio e di recapiti telefonici.

Per segnalazioni sulle manutenzioni/riparazioni di ausili sia riabilitativi che assistenziali già forniti al domicilio è a disposizione il numero telefonico 0543 735595 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 14.30 oppure è possibile inviare una mail alla casella dedicata manutenzioniausili@auslromagna.it.