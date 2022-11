Sanitari sospesi, Rimini Coraggiosa: "Spettacolo grottesco, la minoranza ha trasformato l'aula in piazza"

Rimini Coraggiosa, maggioranza al consiglio comunale di Rimini, interviene con il consigliere Marco Tonti a seguito della seduta tematica, saltata per assenza del numero legale, richiesta dal movimento 3V per dare voce ai sanitari no vax sospesi. "Lo spettacolo cui abbiamo assistito oscilla tra il grottesco e il drammatico. Il Consigliere 3V (che sta per "vaccini vogliamo verità") Matteo Angelini, dopo aver convocato con la complicità della minoranza di Lega, Fratelli d'Italia e Gloria Lisi un consiglio tematico sul personale sanitario antivax e dopo aver visto la preannunciata indisponibilità della maggioranza ad assecondare questa strumentalizzazione, ha deciso di occupare la sala del consiglio comunale di Rimini".

"Visto che le cose non andavano come voleva lui - prosegue Tonti -, cioè non gli abbiamo permesso di trasformare un luogo istituzionale in un dibattito sull'efficacia dei vaccini definiti da lui "sieri sperimentali", con interventi corali da parte di chi ci ha definiti attuatori di "pulizia etnica", e dopo aver scoperto che anche la maggioranza può usare gli strumenti dell'ostruzionismo e non solo l'opposizione, con un atto di violenza istituzionale ha trasformato la sala del consiglio in una piazza. Sarebbe da verificare se sussistono i presupposti del decreto anti-rave, sarebbe una bella nemesi per gli organizzatori della minoranza sedicenti grandi sostenitori della legalità".

"Se non fosse preoccupante ci sarebbe da ridere di questa Capitol Hill alla romagnola - conclude Tonti -, ci mancava solo una grigliata di sardoncini e una birretta e sarebbe stato subito un nuovo format. Dobbiamo ringraziare prima di tutto la Lega, Fratelli d'Italia e Gloria Lisi che hanno reso tutto ciò possibile, spero che la festa gli sia piaciuta, ma spero anche che si siano resi conto della gravità dei fatti e della violenza istituzionale che le loro scelte politiche hanno permesso, e ne siano ora usciti almeno loro... Vaccinati".