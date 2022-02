Sanpa Dogs, l’oasi canina della comunità San Patrignano che fa recupero nel recupero

Un canile che fa recupero nel recupero. E’ il Sanpa Dogs, l’oasi canina della comunità San Patrignano, che affianca all’aiuto disinteressato e alla formazione di ragazze e ragazzi in percorso, l’accoglienza e la cura di cani randagi. “Un rifugio per due”, non a caso, è il nome del progetto che porterà ad una crescita dell’attività, inteso come miglioramento della proposta di formazione professionale destinata alle ragazze e ai ragazzi coinvolti, e come ampliamento dei box per accogliere cani randagi da tutta Italia e dare loro un nuovo futuro di cure, socialità, affetto e il calore di una nuova famiglia. A sostegno di questo progetto si rinnova il rapporto di collaborazione tra l’insegna Iper La grande i e San Patrignano. Sensibile ai temi sociali, Iper si riconferma partner della comunità e per tutto il mese di marzo consentirà ai clienti del supermercato di aggiungere € 2 alla battuta in cassa dello scontrino della spesa. A fronte di ogni donazione i clienti riceveranno un simpatico gadget. Chi lo vorrà potrà fare anche una donazione sul sito sanpa-dogs.it.

“Il cane è un “acceleratore relazionale” eccezionale: per sua attitudine e caratteristiche, riesce ad entrare con immediatezza in contatto con le persone – spiega Eugenia Marelli responsabile del Sanpa Dogs -. Dal punto di vista terapeutico ed educativo, infatti, vivere e fare attività con gli animali rappresenta un fattore fondamentale perché accudirli significa prendersi in carico una vita e imparare a riprendere a curare se stessi”. In particolare gli animali provenienti da territori o canili in cui hanno vissuto maltrattamenti, deprivazione, isolamento, mancato rispetto dei bisogni primari, sono una leva importante per l'incontro e il confronto nel bisogno, nell'accudimento e nel rielaborare il proprio vissuto. Dalla capienza attuale di circa 60 animali presenti, l’obiettivo della campagna è quello di raddoppiare arrivando così a 120 box.

“Iper La grande i sostiene da tempo San Patrignano e rispondiamo con entusiasmo a questo nuovo appello - ha commentato Michela Riva, Head of Communication & Omnichannel Experience di Iper La grande i – abbiamo sposato la campagna per il grande pregio di generare un circolo virtuoso dove il concetto di “prendersi cura” assume un significato pieno di vita e significato”. Nel tempo il canile di San Patrignano, aperto all’interno della comunità nei primi anni 80, è divenuto un dinamico centro cinofilo, battezzato Sanpa Dogs, in cui i 30 ragazzi in percorso, insieme a un team di educatori ed esperti, conducono un ricco programma di progetti e hanno l’opportunità di seguire attività di formazione legate all’educazione cinofila, al benessere animale e alla pet therapy. All’interno della comunità Sanpa Dogs rappresenta un’ulteriore risorsa, offrendo anche attività per gli ospiti dei due centri minori (maschile e femminile), per i bambini, per i ragazzi di altri settori che attraversano momenti difficili del loro percorso e per i degenti della Casa Alloggio.