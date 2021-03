Sanremo, nella serata cover Random canta "Ragazzo fortunato" e Jovanotti condivide il video

Il rapper riccionese Random ha scelto una canzone "cult" di Jovanotti per la sue esibizione nella serata cover al Festival di Sanremo. Accompagnato da The Kolors, Random ha cantato "Ragazzo fortunato" e Jovanotti ha anche condiviso sulla sua pagina facebook il video.

La performance dell'artista romagnolo, però, non ha convinto molto il pubblico a casa, e non solo. Non sono mancate le critiche sull'esecuzione e sembra che neanche l'aiuto di Stash abbia migliorato il risultato finale. Già, Random non vanta un'ottima posizione al momento nella classifica del Festival, ma Sanremo è Sanremo è tutto può succedere. E fino al gong dell'ultima serata Random si giocherà la sua chance.