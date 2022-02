Sanremo Newtalent incorona il tenore coreano Hunk Tenor alias Jongsoo Park

Sanremo Newtalent, il concorso canoro più seguito dai talenti emergenti, dall'hospitality RAI del Festival della Canzone Italiana, con la sua 11a edizione, "sforna" 4 nuovi volti nel panorama musicale Italiano e incorona nell'edizione winter 2022 il tenore coreano Hunk Tenor alias Jongsoo Park. L'evento televisivo nazionale del riminese Devis Paganelli con la showgirl Maria Teresa Ruta in onda su SKY e sul canale nazionale Bom Channel 68, ritenuto il contest canoro più seguito dai talenti emergenti, si è svolto nell'Hospitality Rai del Festival della Canzone Italiana proprio contestualmente alla diretta sull'Ariston, dal 01 al 05 Febbraio.

Tre ore prima della vittoria di Mahmood e Blanco all'Ariston, a soli 100 metri all'interno dello Studio Televisivo di Casa Sanremo - RAI, si eleggeva il vincitore di Sanremo Newtalent Winter 2022 che è Hunk Tenor alias Jongsoo Park, 32 enne arrivato direttamente e appositamente dalla Corea. Dopo 12 ore di volo, l'artista si è esibito durante le audizioni con la cover di "Il mare calmo della sera" reso celebre di Andrea Bocelli, entusiasmando il patron Devis Paganelli e la giuria di qualità che l'ha scelto quale vincitore assoluto. Sono già tre i produttori discografici che si sono mostrati interessati a produrre Hunk Tenor, tant'è che è stata immediata la reazione del Consolato Generale della Repubblica di Corea in Italia, la quale ha voluto inviare subito i propri complimenti all'artista.



Oltre al vincitore assoluto Hunk Tenor 32 enne dalla Corea che ha vinto anche la categoria Senior sono stati premiati Jhon Camacho 26 enne, residente a Torino, si è esibito con l'inedito "El Amanecer" vincendo la categoria Giovani; Moon&Violet alias Luna e Viola degli Innocenti 13 e 17 anni, di Pisa che con l'inedito "Anni Luce" si sono aggiudicate il premio Junior; Sabrina Griffo, 17 enne di Catanzaro che ha vinto il premio TV; Sarah alia Sara Sampieri, 25 enne che ha vinto il premio Cantautore per il miglior testo in assoluto per il brano inedito "Equilibrio Instabile".

A decretare il vincitore e gli altri premi, nomi importanti come appunto Maria Teresa Ruta coo fondatrice del contest, il Maestro Vince Tempera (presidente di Giuria), Roberto Zapp produttore artistico e vocal coach titolare della RuZa Production e Paolo Paltrinieri fondatore della Struttura di Produzione Musicale di Mediaset nonché attuale Presidente della Fonoplay Records, autore del brano “I colori dell’amore” de IL VOLO (le sue produzioni hanno vinto diversi premi per musiche e colonne sonore, tra cui : David di Donatello, Miglior Colonna Sonora, Nastro d'Argento, Migliore Canzone, Disco di Platino).

Il contest si è svolto il 5 febbraio dopo l'esibizione live di colei che ha vinto l'edizione precedente, Agnese Galassi, con il brano "Origami" per lei prodotto dal musicista Paolo Paolini con la collaborazione di Gae Capitano, già autore de "Il Dio delle piccole cose" (disco di platino) di Max Gazzè. Sono stati ascoltati oltre 500 provini durante i mesi precedenti al festival con 100 artisti che si sono esibiti nei giorni antecedenti alla finale, con la conduzione di Gianluca Nasi, nello Studio Televisivo Club House di Casa Sanremo - Hospitality RAI del Festival della Canzone Italiana. L'edizione Summer, si svolgerà a Rimini nel mese di settembre 2022, dove Hunk Tenor si esibirà in veste di ospite speciale, con un inedito prodotto dall'etichetta discografica che sarà riuscita a "strappare" un contratto con l'artista.