Sant'Agata Feltria perde il suo sindaco: è morto Guglielmino Cerbara

Addio al primo cittadino di Sant'Agata Feltria Guglielmino Cerbara, che si è spento dopo una malattia che non lascia scampo. Aveva 59 anni. Il sindaco è morto lunedì mattina, intorno alle 6, all'ospedale di Rimini, dove era ricoverato.

Imprenditore agricolo, Guglielmino Cerbara, "Mino" per gli amici, era stato confermato sindaco di Sant’Agata a maggio del 2019, ed era stato eletto per la prima volta nel 2014 con Lista Civica – Uniti per Sant’Agata Feltria. A ricordarlo e a esprimere parole di profondo cordoglio è subito il sindaco di Rimini Andrea Gnassi: "Mino Cerbara, il grande e appassionato sindaco di Sant’Agata Feltria, non ce la ha fatta. Se ne è andato questa mattina e già lascia in chi lo ha conosciuto un enorme vuoto nel cuore. Aveva 59 anni. Ricordo, dei numerosi incontri istituzionali avuti con lui e con i sindaci della Valmarecchia e della Valconca, lo straordinario amore per la sua Sant’Agata, per la sua gente, per la sua Valmarecchia. Lui, i sindaci dei piccoli comuni, dell’entroterra, sono spesso eroi poco conosciuti. Grazie anche a sindaci come Mino, questo Paese ancora tiene. È la passione e non altro il motivo per cui si mettono a disposizione del bene comune. Mino Cerbara è stato un grande sindaco e un grande uomo. Ci manca. Un grande abbraccio a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo".