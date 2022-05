Sant'Andrea in Besanigo: arrivano 2 milioni di euro investiti in opere pubbliche, verde e viabilità

Grande partecipazione e tanti giovani ieri sera a Sant’Andrea in Besanigo per la presentazione della lista Progetto Comune con il candidato sindaco Gianluca Ugolini. E’ stata l’occasione per ripercorrere con i cittadini il lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questi dieci anni e per illustrare il programma di interventi di Progetto Comune per la frazione della neo-nominata città di Coriano.

"Dal 2012 ad oggi abbiamo investito quasi 2 milioni di euro in opere pubbliche - ricorda Ugolini -, come l’ampliamento del cimitero, il rifacimento di via della Repubblica, la rotonda via Rio Melo/via Colombarina e nuovi asfalti, marciapiedi, sottoservizi e illuminazione in diverse strade della zona. Riqualificate anche le aree verdi, con nuovi alberi, giochi per i bambini, arredi e illuminazione al parco Bellini (dove è stato realizzato anche lo sgambatoio per i cani) e al parco Donne Vittime di violenza".

Grande attenzione anche a scuole e impianti sportivi, con l’illuminazione del campo da calcio al parco Bellini e la sistemazione della copertura, del giardino e il murales mangiasmog per scuola dell’infanzia “La coccinella”.

"Entro l’estate - anticipa il candidato - verranno inoltre appaltati i lavori per i vialetti pedonali che portano al Parco Bellini e il primo stralcio della pista ciclabile (dalla rotonda di via Colombarina a via Rio Melo), un investimento di quasi 300mila euro finanziati dal PNRR. Successivamente verrà realizzato il secondo stralcio, da piazza Falcone al parco Donne Vittime di violenza".

L'attenzione sul territorio è sempre vigile, evidenzia Ugolini. “Pochi mesi fa ci siamo opposti ad un progetto di ampliamento di una multiutility che prevedeva un nuovo impianto nella zona di Colombarina: pur sostenibile dal punto di vista green, avrebbe impattato pesantemente aumentando il carico urbanistico e il traffico. La nostra amministrazione si è inoltre battuta affinché Terna spostasse il traliccio di testata dell’interramento dell’elettrodotto, liberando e valorizzando l'area centrale di S. Andrea in Besanigo. Per Coriano verranno demoliti 7 tralicci ed i relativi cavi aerei i per 1,6 km, con l’interramento di 1,4 km di cavi”.

Sempre in tema ambiente, a fine 2021 sono stati rivisti gli accordi con Herambiente in merito all'indennità di disagio per i rifiuti speciali, ottenendo un aumento da 5 a 8 euro/tonnellata.