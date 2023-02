Sant'Apollonia fa il pieno e fa festa con la nuova associazione, estratti i numeri della prima lotteria

Dopo il successo dello stand gastronomico di piazza Don Minzoni dove i volontari della Banca del Tempo hanno proposto i piatti tipici della cucina romagnola dell’Azdora Frida Vasini, oggi pomeriggio domenica (12 febbraio) presso la Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina Aps, in via Torre 43 nell’Isola dei Platani, alla presenza di funzionari pubblici e decine di persone che hanno seguito attentamente e con entusiasmo tutte le fasi preparatorie e conclusive dell’estrazione, si è conclusa la 1° edizione della Lotteria di Sant'Apollonia 2023.

Il direttivo esprime grande soddisfazione per la felice riuscita e si complimenta con tutti i vincitori. "Sentiamo vicine e molto partecipi le istituzioni locali che avvertiamo al nostro fianco in questa esperienza e con le quali condividiamo lo spirito propositivo e concreto". Presente per l'occasione l'assessore Flaviana Grillo e l'assessore Adele Ceccarelli, la quale quest'ultima ha espresso soddisfazione per la nascita della nuova associazione ed ha evidenziato che questa straordinaria partecipazione della gente alla lotteria per consentire il finanziamento di quei progetti di cui c'è tanto bisogno in particolare nei settori quali l'ambiente, la scuola, fa crescere quella comunità educante di cui tanto si sente la necessità.

La presidente "abbiamo ricevuto dall'Associazione Isola dei Platani e loro commercianti una grande accoglienza e aiuto fin da subito, così come dai commercianti di tutta la città e le associazioni, così come dalle scuole ed insegnanti. Concludo dicendo che la Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina Aps è una Associazione di volontariato di persone per persone e andiamo avanti con entusiasmo, sacrificio e tante soddisfazioni". Sono già in corso di esecuzione i progetti ambientali di sensibilizzazione nelle scuole primaria e secondaria di primo grado.

Questi i numeri vincenti: 1° 0596 Bicicletta Cicli Boghetta uomo; 2° 1024 Bicicletta Cicli Boghetta donna; 3° 5933 Viaggio x 2 Mia viaggi; 4° 5031 SPA x 2 Blu Suite; 5° 4903 Cena x 2 A casa dell'Adzora; 6° 5656 Cena x 2 Bell'aria; 7° 0156 Cena x 2 Hawaiki; 8° 3596 Cena x 2 L’Insolito posto; 9° 2702 Cena x 2 Sapore di sale; 10° 2040 Buono spesa Conad Bellaria; 11° 4133 Buono spesa Conad Bellaria; 12° 0502 Buono spesa Casa Bernardini; 13° 0552 Buono spesa Casa Bernardini; 14° 3368 Buono Mizè.