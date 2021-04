Santa Giustina, il Comitato: "Con i lavori alla rete idrica ci sono gravi problemi di sicurezza"

Il Comitato di Santa Giustiina interviene manifestando preoccupazione per l'intervento sulla rete idrica in corso sulla via Emilia, in programma fino alla fine di giugno, perché spiegando sta causando seri problemi di sicurezza stradale. A testimonirarlo anche un grave incidente avvenuto la scorsa settimana. Il Comitato chiede un intervento immediato da parte del comune di Rimini, oltre a ribadire la scarsa attenzione alle periferie. "Segnaliamo – spiegano – che negli orari in cui la fila di veicoli sulla via Emilia arriva addirittura alla rotonda di via Tosi, da un lato, o a San Martino in Riparotta, dall’altro, se un automobilista vuole immettersi sulla via Emilia, e per fare ciò deve attraversare la fila di auto in coda, il rischio di un incidente è molto alto. Per due motivi, il primo perché deve necessariamente mettere il “muso” della propria auto nella corsia opposta con una visuale ridotta (e quindi non vede chiaramente se sopraggiungono veicoli) e il secondo che molte volte nel senso di marcia della fila di auto che si è costretti a “perforare”, veicoli a due ruote (e non solo) superano tutta la fila certamente non “a passo d’uomo”.

Inoltre, il Comitato chiede nel tratto interessato la presenza di una pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei residenti e di chi percorre la via Emilia, oltre iìal raddoppio dei turni di lavoro degli operai, con aumento di personale, al fine di ridurre i tempi dei lavori. Il Comitato lamenta anche da "diverso tempo le auto parcheggiate davanti al Cimitero sono oggetto di attenzione da parte di vandali, con la rottura dei vetri di alcune auto e furti. Per questo chiediamo l’installazione di videocamere di sorveglianza. Inoltre, ricordiamo che nel luglio dello scorso anno l’Amministrazione comunale aveva organizzato una pubblica assemblea nella quale aveva illustrato un progetto di riqualificazione della piazza di Santa Giustina, ma dei lavori, che sarebbero dovuti partire entro il 2020, si è persa traccia". Lavori per cui il Comitato chiede indicazioni per capire a che punto sarebbero.