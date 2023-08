C'è SantarcanGelato, ecco le modifiche al traffico e divieti sulla vendita del vetro

Entreranno in vigore nel pomeriggio di venerdì 25 agosto le prime limitazioni al traffico e alla sosta nelle vie del centro per consentire gli allestimenti e lo svolgimento di SantarcanGelato, la due giorni dedicata al gelato organizzata dall’associazione di commercianti CittàViva che si svolgerà nelle serate di venerdì 25 e sabato 26 agosto. Dalle ore 15 di venerdì 25 alle ore 10 di domenica 27 agosto, le piazze Marini e Ganganelli saranno interdette al traffico e alla sosta. Vietato il transito e la sosta anche nelle vie di piazza Marini, Giuseppe Verdi (tra la via di piazza Marini e Portici Torlonia), e Matteotti dalle 15 alla mezzanotte di venerdì 25 e dalle 18 alla mezzanotte di sabato 26 agosto. Le vie Andrea Costa (nel tratto compreso tra via Montevecchi e Felici) e via Daniele Felici (tra le vie Costa e Portici Torlonia) saranno invece chiuse in entrambe le serate del venerdì e del sabato dalle ore 18 fino alla mezzanotte.

Sempre dalle ore 18 alla mezzanotte di entrambe le giornate, lo stallo per i bus turistici di via Giovanni Pascoli e l’area di sosta auto compresa fra Portici Torlonia e via Giordano Bruno saranno convertiti temporaneamente in parcheggi per cicli e motocicli. In tutta l’area della manifestazione e nel raggio di 150 metri, sarà inoltre vietata la vendita per il consumo o l’asporto di bevande e alimenti in vetro. Infine, il consueto mercatino degli agricoltori in programma il sabato mattina si terrà regolarmente in piazza Ganganelli.