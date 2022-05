Santarcangelo, 30mila persone per i Balconi Fioriti: "Atmosfera molto positiva"

Circa 30mila le persone che hanno partecipato alla 33^ edizione di Balconi Fioriti che si è tenuta sabato 14 e domenica 15 maggio a Santarcangelo: questa stima delle presenze da parte degli organizzatori Noi della Rocca e Blu Nautilus. Nonostante il sole e le alte temperature invitassero ai primi bagni di stagione, piazza Ganganelli e le vie del centro città erano gremite di visitatori, soprattutto negli orari più freschi della giornata. Particolarmente vivace l’atmosfera creata dai concerti dei “Balconi sonori” e dalla mostra lungo la via dell’Acqua al Campo della Fiera che ospitava le opere en plein air dei pittori di Santarcangelo e Bellaria. Molto apprezzate anche le esposizioni fotografiche nonché quelle realizzate dai bambini delle scuole elementari – che hanno unito il tema floreale a quello della pace – allestite sotto al porticato del Municipio.



Due le installazioni più apprezzate: lo spazio del vivaio Morandi – che ha vinto i premi “Balcone Fiorito” e “Balcone Creativo” grazie all’originale allestimento che ricorda il passaggio a Santarcangelo del Giro d’Italia lanciando un messaggio di pace – e il vivaio Bilancioni, che ha ricevuto una menzione speciale con l’installazione commissionata da Noi della Rocca per celebrare la nuova edizione della manifestazione, che univa fiori e attrezzi della tradizione contadina prestati dal Met. Il premio cittadino invece, è stato assegnato alla famiglia Torroni.



Oltre agli allestimenti di grande qualità, turisti e visitatori hanno seguito numerosi anche gli eventi di Balconi Fioriti: tra le iniziative promosse dagli istituti culturali, quasi 200 le presenze nella giornata di domenica 15 maggio alla passeggiata con pranzo e laboratorio per bambine e famiglie. Molto partecipate anche la presentazione del progetto realizzato della classe 4^ D dell’Istituto Einaudi di Viserba “In linea con i tempi”, che ha coinvolto una cinquantina di persone, e l’incontro di presentazione del libro “Storie di Lucio Wu napolitano” di Giovanni Porzio e Rita Quinzio, che si è tenuta sabato nello spazio eventi di piazza Ganganelli. Ammonta invece a 350 euro l’incasso del mercatino a cura del gruppo “Amici Biblioteca Santarcangelo” che ha ridato nuova vita a circa 130 libri, la cui vendita finanzierà le attività future della Baldini.



Circa 500 le persone che si sono rivolte all’ufficio Turismo di via Battisti e 300 le visite guidate della Pro Loco, che oltre al tradizionale tour del centro storico e delle grotte pubbliche ha promosso anche due speciali visite guidate: una alla scoperta di numerose grotte private e una della Rocca Malatestiana. Quasi 200, infine, i turisti che hanno pernottato negli alberghi e nei B&B di Santarcangelo. Bilancio positivo anche per le attività economiche del centro, che per l’occasione hanno allestito le vetrine e proposto menù a tema floreale, con richiami anche al Giro d’Italia: quest’anno il premio vetrina è andato al negozio “Protti biancheria” in via Saffi.



Molto soddisfatti l’assessora alle Attività economiche Angela Garattoni e l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli, per il ritorno in una veste completa della manifestazione in cui “La partecipazione e l’atmosfera per le vie del centro sono state senz’altro molto positive. Oltre all’aspetto commerciale sicuramente non trascurabile, tra gli elementi di maggior pregio di questa edizione c’è senza dubbio la grande sinergia tra le mostre mercato, le proposte delle attività economiche, le iniziative della Pro loco e degli istituti culturali della città. Per questo motivo, oltre a Blu Nautilus e Noi della Rocca, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento – concludono gli assessori – contribuendo alla sua riuscita in una veste così complessa e attrattiva sotto tanti punti di vista”.