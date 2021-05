Addio al papà dell'attore Fabio De Luigi: il cordoglio del sindaco Parma

Santarcangelo di Romagna dà il suo addio a Gianni De Luigi, papà del famoso attore Fabio De Luigi. In tanti in queste ore si stanno stringendo all'artista in questo doloroso momento e anche il sindaco Alice Parma ha espresso il suo cordoglio, sia a titolo personale sia da parte di tutta la città di Santarcangelo. Il padre è deceduto a 94 anni dopo una malattia, i funerali si tengono venerdì alle 15,30 alla Collegiata. Già tre anni fa l'artista aveva perso la mamma.

Una delle apparizioni pubbliche di Gianni De Luigi è stata accanto al figlio, a dicembre 2018, quando l'attore ha ricevuto l’Arcangelo d’oro, massima onorificenza cittadina. Durante la cerimonia padre e figlio erano seduti accanto emozionati e commossi.