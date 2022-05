Santarcangelo: anziani al mare, al via le iscrizioni

Dopo due anni di stop causato dalla pandemia, dal 6 al 18 giugno torna “Anziani al mare”, l’iniziativa organizzata dai servizi sociali dei Comuni di Santarcangelo e di Poggio Torriana, con 160 posti disponibili.



Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 3 giugno: 30 euro il costo dell’iniziativa, che comprende anche il servizio di trasporto e che dovrà essere corrisposta direttamente ai gestori del bagno Onda Blu il primo giorno d’arrivo. La partenza è prevista per le ore 7 e il rientro per le 12,30. Per informazioni è possibile contattare Elisa 339/3109423 (Santarcangelo) e Daria 342/1260816 (Poggio Torriana).



“Si rinnova dopo due anni di sospensione a causa del Covid-19 un appuntamento molto sentito e richiesto dalla cittadinanza: ‘Anziani al mare’ rappresenta infatti un’occasione di socialità particolarmente preziosa per la popolazione anziana” dichiara l’assessore ai Servizi sociali, Danilo Rinaldi. “Ringraziamo il Centro sociale ‘Achille Franchini’ di Santarcangelo e il Circolo anziani ‘Il percorso’ di Poggio Torriana per la collaborazione assicurata alle Amministrazioni comunali nella realizzazione di questa iniziativa”.