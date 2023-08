“Santarcangelo c’è”, aperte le prenotazioni per la cena in sostegno delle popolazioni alluvionate

Sono aperte le prenotazioni per “Santarcangelo c’è”, la cena di beneficenza a sostegno delle popolazioni alluvionate della Romagna: per partecipare alla serata in piazza Ganganelli è necessario contattare la Pro loco al numero 379/1221101 (telefono e WhatsApp) e versare la quota di 50 euro sul conto corrente IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 (RomagnaBanca, filiale di Santarcangelo), con la causale “Santarcangelo c’è”. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato direttamente presso l’ufficio Iat/Pro Loco di via Cesare Battisti, aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Oltre alla cena, chi volesse contribuire con una donazione volontaria, può effettuare un versamento al medesimo Iban inserendo la causale “Raccolta fondi alluvionati”.

Nel frattempo sono in corso i preparativi dell’evento, che sta riscontrando un’importante mobilitazione, compresi una dozzina dei principali chef del territorio: nei prossimi giorni verranno pubblicati ulteriori dettagli anche sulla partecipazione di ristoranti, fornitori, associazioni e imprese che hanno deciso di sostenere l’Amministrazione comunale e la Consulta del volontariato nella realizzazione dell’iniziativa. In caso di maltempo, la serata si svolgerà al Pala Sgr.