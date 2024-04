Santarcangelo, bagarre elettorale. Borghini: "Partito Democratico ha paura di noi? Fa bene"

A Santarcangelo si è entrati in pieno clima elettorale. Queste le parole di Barnaba Borghini, candidato sindaco "Alleanza Civica - Borghini sindaco". "Trovo curioso che Paola Donini abbia la pretesa di impartirci lezioni di civismo, dal momento in cui ha definito la nostra lista “Alleanza Civica – Borghini Sindaco” in un modo decisamente poco elegante: “un’accozzaglia diversamente civica”. La nostra colpa sarebbe stata quella di aver ricevuto adesioni anche da personalità di Santarcangelo conosciute e appartenenti all’area di centrodestra. Cara Paola, spiace deluderti ma non c’è alcuno scoop in ciò che dici".

"Ho dichiarato fin da subito che siamo stati ben lieti nel constatare come tanti esponenti storici del centrodestra di Santarcangelo abbiano deciso di sostenerci in questa avventura, così come allo stesso modo siamo riusciti ad aggregare tante nuove energie positive e civiche che hanno voglia di girare pagina a Santarcangelo. Le lezioni di civismo, però, non le accetto da chi, come Paola Donini, anni e anni fa, si propose come candidato sindaco di una Lista Civica contro i Ds (Democratici di Sinistra), per poi finire per diventare, decenni dopo, capogruppo e segretario cittadino proprio del Partito Democratico. A differenza di Donini non ho mai avuto tessere di partito. Sono un candidato sindaco civico e siamo una lista civica aperta. Chi ci sostiene lo fa perché ha deciso di appoggiare la nostra visione per Santarcangelo, chiaramente alternativa a quella di questa amministrazione comunale".

"Queste attenzioni gratuite che abbiamo ricevuto mi fanno comprendere quanto questa volta il Partito Democratico abbia paura. Fanno bene ad averne perché noi continueremo a parlare di contenuti e a coinvolgere i santarcangiolesi, mentre loro perdono tempo in queste piccole risse mediatiche".