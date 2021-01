Addio a Giorgio Fantini, storico custode dello stadio Mazzola di Santarcangelo, per ben 40 anni. Fantini si è spento a 77 anni in seguito a un malore improvviso martedì mattina, proprio nell'impianto sportivo. Immediata la richiesta di aiuto e l'intervento dei soccorsi, ma per Fantini non c'è stato nulla da fare. Lascia la moglie e figli.

Il Mazzola era un luogo che custodiva con grande passione sportiva, ma di cui curava personalmente anche manutenzioni e sistemazioni. A esprimere il suo cordoglio, anche a nome dell'amministrazione comunale, è il sindaco Alice Parma che ricorda: "Giorgio non era solo lo storico custode dello stadio Mazzola, ma punto di riferimento dello sport santarcangiolese. Grazie per tutto quello che hai fatto, hai passato una vita intera su quel campo e non hai voluto lasciarlo fino alla fine… un abbraccio alla tua famiglia e ai tuoi amici, non solo da me ma dalle tante generazioni di sportivi santarcangiolesi che ti hanno conosciuto e ti hanno voluto bene".

A esprimere grande dolore e commozione è la società la società Young Santarcangelo, il presidente Nicolini, lo staff e i calciatori. Martedì e il giorno del funerale tutte le attività saranno sospese. "Un giorno terribile per il calcio di Santarcangelo, martedì mattina ci ha lasciati Giorgio Fantini, storico custode della nostra casa, lo stadio Valentino Mazzola - scrive la società - Giorgio è da 40 anni il padrone di casa dello stadio, un uomo generoso, disponibile e capace veramente di aggiustare qualsiasi cosa. Giorgio diceva sempre "qui ho fatto tutto io" e così era: le tribune, i cancelli, la manutenzione ai campi, qualsiasi rottura di un tubo o sistemazione di un faro passava da Giorgio, lo stadio era veramente come se fosse casa sua e qui ha passato il suo tempo lavorando tutti i giorni dell'anno, non c'era niente che gli poteva impedire di non venire un giorno allo stadio".

E, ancora: "A te Giorgio va veramente il più grande Grazie da parte non solo nostra ma di tutta la città di Santarcangelo per esserti preso cura di un impianto che altrimenti oggi cadrebbe a pezzi per il bene dei tanti ragazzi che sono passati dal Valentino Mazzola. Da parte del Presidente Nelson Nicolini, di tutti i tecnici e dirigenti, le più sentite condoglianze alla moglie Ada, ai figli Andrea, Luca e Alberto, un abbraccio forte".