Santarcangelo, una città che piace ai turisti: incremento di quasi 5 mila visite guidate

Dalle ottime prestazioni alle riflessioni sulle strategie di sviluppo: presente e futuro del turismo santarcangiolese saranno al centro di uno studio oggetto di un incarico a una agenzia specializzata. “È orma assodato il fatto che da anni Santarcangelo stia registrando un trend di crescita, con i migliori risultati tra le principali città della provincia di Rimini - spiegano l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli e l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti -. Un’ascesa che occorre comprendere approfonditamente: da un lato per proseguire la crescita di un settore economico trainante, sicuramente dovuta anche alle tante realtà che si impegnano ogni giorno nella promozione del territorio, dall’altro per gestire un fenomeno che deve essere accompagnato anche nell’ambito del nuovo Piano urbanistico generale per non creare distorsioni del mercato immobiliare che si stanno verificando anche nelle città vicine”.

“Per questa ragione daremo presto incarico a un’agenzia specializzata che guiderà l’Amministrazione comunale in uno studio dello stato di fatto – proseguono gli assessori – con l’analisi dettagliata delle azioni e delle caratteristiche che hanno scatenato questo incremento, dall’altro per elaborare delle strategie in grado di gestire e accompagnare lo sviluppo futuro del settore, seguendo un obiettivo principale: quello di continuare a declinare il turismo a Santarcangelo secondo i valori della Cittaslow”. Proprio su questo tema, l’assessore Sacchetti è stato recentemente invitato a intervenire in occasione del coordinamento di Cittaslow Italia per raccontare come “è futuro presente” – il processo partecipato per l’elaborazione del nuovo Piano urbanistico generale – stia guidando la progettazione dello sviluppo futuro della città sulla base dei principi del network.

I dati recentemente diffusi dalla Regione Emilia-Romagna, nel frattempo, dimostrano il consolidamento di un fenomeno in ascesa: nel 2023 Santarcangelo registra un aumento del 9% di visitatori e del 7% di pernottamenti rispetto al 2022, con incrementi del 46% e 47% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019. Trend confermato anche dall’ufficio Iat di Santarcangelo, gestito dalla Pro loco, che nell’anno appena concluso vede un incremento di quasi 5mila visite guidate: 23.712 nel 2023 a fronte di 18.866 nel 2022, grazie anche all’introduzione nel circuito delle attrazioni turistiche della casamatta di piazza Balacchi, premiata con 18.500 accessi dall’apertura a giugno 2023 fino a oggi. In crescita costante l’attività dell’ufficio Iat che negli ultimi dieci anni, nonostante il periodo della pandemia, ha registrato in totale 160mila visite guidate. A questi dati fanno il paio quelli registrati dallo Sportello attività economiche, dai quali si evidenzia un aumento sostanziale degli appartamenti a uso turistico (11) e delle case vacanza (3).

“Lo scenario che va via via definendosi richiede una riflessione – concludono gli assessori Zangoli e Sacchetti – sia per valorizzare quel sistema di realtà che contribuisce allo sviluppo del turismo, sia per far sì che il turismo stesso non intacchi la coesione sociale della comunità. Il tema del turismo passa anche dalla pianificazione urbanistica per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico, l’elaborazione di circuiti sostenibili e la disponibilità degli alloggi per i turisti ma soprattutto per cittadini, lavoratori e studenti che scelgono Santarcangelo”.

“Sono passati cinque anni dall’ultimo studio sul turismo santarcangiolese elaborato all’interno del ciclo ‘Cartoline sul futuro’ – concludono gli assessori Zangoli e Sacchetti – e nel frattempo il mondo intorno è indubbiamente cambiato: l’incarico a un’agenzia specializzata è finalizzato proprio alla necessità di una nuova riflessione per adottare più consapevolmente scelte strategiche nei settori del turismo e della pianificazione territoriale”.