Partono i controlli con l'utilizzo delle bici elettriche, gli agenti sorprendono un volantinaggio abusivo

Controlli per il rispetto della velocità e della quiete pubblica: queste le principali attività che hanno recentemente impegnato la Polizia locale della bassa Valmarecchia. Anche a seguito di diverse segnalazioni giunte dai residenti, nelle scorse settimane gli agenti hanno concentrato le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità sulle vie Santarcangiolese, Braschi, Marecchiese, Canonica, Vecchia Emilia e Santa Maria. Intanto proseguono anche le attività a contrasto di schiamazzi e rumori da parte ciclomotori, con posti di controllo e pattugliamento del territorio attraverso l’utilizzo delle nuove biciclette elettriche in dotazione agli agenti, particolarmente utili per muoversi nei parchi e in centro storico. Sul fronte degli eventi, gli agenti sono stati impegnati anche nel presidio della viabilità e della sicurezza nel corso di spettacoli e concerti.

Nella mattinata di venerdì scorso, infine, una persona intenta a lasciare volantini pubblicitari sulle auto in sosta nel parcheggio Francolini di Santarcangelo è stata sanzionata ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di Polizia Locale e, su invito degli agenti, ha provveduto immediatamente a rimuovere tutti i volantini apposti. Essendo la prima violazione, il cittadino è stato diffidato come previsto dalle norme Regionali: qualora venga sorpreso nuovamente nell'attività di volantinaggio abusivo nei prossimi 5 anni è prevista una sanzione amministrativa pari a 50 euro.