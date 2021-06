Crolla solaio in un cantiere, operaio travolto dai calcinacci

Incidente usl lavoro, nella prima mattinata di lunedì, a Santarcangelo con un operaio rimasto ferito agli arti superiori dopo il crollo di un solaio. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando, in un cantiere di contrada dei Nobili al civico 24, si è è verificato il cedimento che ha travolto l'uomo. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prestato le prime cure al ferito, un 32enne, per poi trasportarlo in ospedale dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. In contrada dei Nobili sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Santarcangelo e i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza il cantiere e sono in corso gli accertamenti per accertare le cause del dissesto.