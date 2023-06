Santarcangelo, dal 12 giugno chiusi alcuni tratti delle vie Mazzini e Vecchia Emilia per lavori alla rete idrica

Lunedì 12 giugno riprendono i lavori alla rete idrica – realizzati da Hera nell’ambito di un maxi intervento finalizzato al rinnovo e al miglioramento significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali – che comporteranno rilevanti modifiche alla circolazione del traffico nel capoluogo e a San Vito e si protrarranno per tutto il periodo estivo.

Dopo i lavori svolti recentemente in orario notturno per l’attraversamento della via Emilia, da lunedì 12 a venerdì 30 giugno il cantiere si sposterà quindi nel tratto di via Mazzini compreso tra le vie Emilia e Don Giovanni Verità che, dal momento che la tipologia di scavo non consentirà l’istituzione di un senso unico alternato, sarà totalmente chiuso al traffico veicolare. Resteranno comunque accessibili i percorsi pedonali e sarà garantito l’accesso alle abitazioni a residenti e mezzi di soccorso. L’isola ecologica presente al civico 52 sarà ricollocata in una posizione idonea, al momento in via di definizione, nelle vicinanze. L’intervento che interesserà il primo tratto a valle della via Emilia, proseguirà poi nel corso dell’estate con altri stralci lungo tutto viale Mazzini, fino a ricongiungersi con quello realizzato in primavera in via Padre Tosi.

Sempre a partire dalle ore 7 di lunedì 12 giugno e fino alle ore 18 di venerdì 16 settembre riprendono anche i lavori lungo la via Vecchia Emilia: dopo il tratto a Casale San Vito, il cantere ora si sposterà nel tratto centrale della frazione, tra la via Padre Tosi e la via San Vito. I lavori procederanno in quattro stralci, il primo dei quali interesserà il tratto compreso tra la via Tosi e il civico 79 di via Vecchia Emilia. A seguire, la seconda fase riguarderà la porzione tra i civici 79 e 93, la terza tra i civici 93 e 143 e l’ultima tra il civico 143 e la via San Vito, intersezione esclusa. Tutte le fasi dei lavori prevedono l’interruzione di porzioni di via Vecchia Emilia che resteranno comunque percorribili a piedi e in bicicletta mediante percorsi protetti, mentre sarà garantito l’accesso alle abitazioni a residenti e mezzi di soccorso.

Entrambe le modifiche alla viabilità nel capoluogo e nella frazione di San Vito comporteranno deviazioni ai percorsi del trasporto pubblico locale: tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.startromagna.it.