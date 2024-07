Santarcangelo delle Professioni, eletto il nuovo direttivo

Il nuovo direttivo di “Santarcangelo delle Professioni”, la storica associazione che dal 1995 riunisce tanti liberi professionisti clementini, si è riunito e ha rinnovato le cariche sociali come deliberato dall’Assemblea dei soci dello scorso 9 maggio. Dopo un’attenta e interessante discussione, l’ingegner Maurizio Ceppini è stato eletto alla presidenza. La vicepresidenza è andata al geometra Roberto Raggini mentre l’incarico di segrtario/tesoriere è stato assunto dal ragionier Amato Mannocchi. Altri incarichi specifici saranno assunti da altri componenti del consiglio direttivo su eventuale indicazione del presidente.

La riunione del direttivo è stata anche occasione per discutere su alcuni temi dei quali “Santarcangelo delle Professioni” vuole interessarsi perché di grande attualità e/o importanza per i cittadini: comunità energetiche; smaltimento dell’amianto; viabilità e piste ciclabili; bilancio preventivo del Comune. Per aumentare il grado di conoscenza dei clementini su tematiche così specifiche e impattanti sulla vita di tutti i giorni, il direttivo si propone di organizzare una serie di conferenze pubbliche con esperti di livello nazionale. Quanto prima saranno resi noti nomi e date.