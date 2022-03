Asili nido, aprono le iscrizioni online per le adesioni ai due istituti a tempo pieno e part time

Aprono mercoledì (16 marzo) le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2022/2023: le domande possono essere presentate fino al 3 maggio soltanto in modalità online sul portale https://santarcangelo.ecivis.it. Sarà comunque possibile richiedere assistenza telefonica per la compilazione chiamando l’ufficio Scuola al numero 0541/356.240 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Degli oltre 100 bambini iscritti al nido nell’anno educativo 2021/2022, circa 40 possono riconfermare l’iscrizione anche per il prossimo anno inviando una comunicazione all’ufficio Scuola entro il 31 marzo, mentre le nuove iscrizioni sono riservate a bambini e bambine che avranno compiuto tra gli 8 e i 32 mesi al 30 settembre 2022. L’ordine di presentazione della domanda non costituisce un criterio di precedenza: i posti, invece, saranno prioritariamente assegnati ai bambini residenti nel Comune di Santarcangelo, mentre i residenti nei comuni dell’Unione Valmarecchia avranno la precedenza rispetto ai residenti in altri comuni.

Due i nidi comunali presenti a Santarcangelo, La Mongolfiera in via Guido Rossa 2 e il Rosaspina in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1. Entrambi i nidi comunali sono aperti da lunedì al venerdì sia a tempo pieno (dalle 8 alle 16,20) che part time (dalle 8 alle 13), con possibilità di anticipare l’ingresso alle 7,30. Il nido Rosaspina offre anche l’orario continuato fino alle 18 soltanto per i bambini che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative: il servizio di prolungamento verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di sette richieste d’iscrizione, è soggetto a tariffa aggiuntiva e non è garantito in caso di provvedimenti di ordine superiore.

Gli open day – cioè le giornate in cui le educatrici incontrano i genitori che intendono iscrivere i propri figli al nido – si terranno nella tarda mattinata di sabato 2 aprile al Rosaspina e di sabato 9 aprile al Mongolfiera: per partecipare è necessario prenotare telefonicamente al numero 0541/356.240. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda informativa “Nidi d'infanzia comunali: iscrizioni” pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it, oppure contattare l’ufficio Scuola (tel. 0541/356.240 – scuola@comune.santarcangelo.rn.it).



“Il nido d’infanzia è un servizio particolarmente importante per le famiglie e l’Amministrazione comunale, sia rispetto alla conciliazione tra i tempi di vita e lavoro sia per quanto riguarda gli aspetti educativi e pedagogici - afferma l’assessora a Scuola e Servizi educativi, Angela Garattoni -. Visto che le modalità di gestione e organizzazione dei nidi comunali sono da tempo consolidate e apprezzate, abbiamo deciso per il momento di confermare quelle degli anni precedenti. Siamo comunque pronti a valutare nuove modalità sia in base alle necessità manifestate dalle famiglie, sia in relazione all’andamento della pandemia”.