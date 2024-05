Santarcangelo fa il pieno per Disco Borgo: un grande aperitivo a cielo aperto con 10 dj-set

Quello appena trascorso è stato un sabato da record per Santarcangelo e per DiscoBorgo che, raggiunto il terzo anno, si attesta sempre di più come un appuntamento di grande richiamo della primavera clementina: locali stracolmi, ristoranti costretti a dividere in più turni le richieste, piadinerie e pizzerie con un flusso continuo di clientela, un transito in centro intasato dalla grande quantità di persone accorse a Santarcangelo, questi sono gli aspetti del successo di DiscoBorgo, il grande aperitivo a cielo aperto con ben 10 Djset sparsi per il centro città.

Alex Bertozzi, presidente di Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) organizzatore dell'appuntamento ha così commentato la serata: "È stata una magnifica edizione di DiscoBorgo, nonostante il rinvio che abbiamo dovuto affrontare la settimana precedente, la risposta della gente è stata oltre le aspettative. Non solo giovani, per cui abbiamo pensato la festa, ma gente di tutte le età e famiglie... tutti in centro ad ascoltare musica e a ballare, ma soprattutto a divertirsi. Tutto è filato liscio, nessun problema e, come da accordo, alle 23:00 musica spenta nel rispetto della Città e dei suoi abitanti. E, subito la mattina dopo, i tanti complimenti e i ringraziamenti della gente hanno concluso questa bellissima esperienza della primavera di Santarcangelo."

Sempre Bertozzi "Da qualche anno, DiscoBorgo, rappresenta un antipasto di quella che, da giugno ad agosto, sarà l'Estate Viva degli eventi di Santarcangelo organizzati da noi di Città Viva: si parte dal 28 e 29 giugno con il ritorno della festa della piadina di Santarcangelo (giunta alla terza edizione) "Santa Piada"; in luglio sarà la volta delle Notti della Luna (26-27 luglio) la festa dedicata all'esoterico e al benessere che raccoglie sempre maggior interesse: e concludendo con SantarcanGelato (23-24 agosto) l'appuntamento più dolce dell'estate graditissimo da bambini e famiglie... tutto questo senza dimenticare il piattoforte di Calici Santarcangelo (organizzato da ProLoco in collaborazione con Città Viva). In questi giorni stiamo organizzando al meglio un'altra bellissima estate santarcangiolese, un'estate di grandi eventi e di piccole sorprese che affiancheranno l'affermato mercatino degli artigiani... insomma un estate ricca di appuntamenti da vivere assieme."