Anche Santarcangelo si veste a festa per gli Alpini, speciali luminarie e un fiume di bandiere tricolore

Una marea tricolore quella che tinge il cielo sopra al borgo di Santarcangelo che di notte riluccica con le luminarie posizionate ad hoc per i grandi appuntamenti che attendono questo Maggio Santarcangeliose: Fanfara della Brigata Cadore, sabato 7 maggio; Balconi Fioriti, 14-15 maggio; partenza di una tappa del giro d'Italia, 18 maggio. Un'installazione economicamente sostenuta interamente dall'associazione commercianti di Santarcangelo Città Viva, con il supporto della ditta Elettrostar, che renderà ancora più speciale questo maggio.

Alex Bertozzi, presidente di Città Viva commenta così: "Questi per Santarcangelo saranno giorni molto importanti, di rilancio e quindi abbiamo ritenuto giusto creare il miglior contesto possibile per celebrarli. In accordo con il Comune abbiamo realizzato queste luminarie speciali che, ora, celebrano l'arrivo degli Alpini, ma, successivamente si tingeranno di rosa per l'arrivo del Giro d'Italia (18 maggio).

Continua poi Bertozzi: "È stato un impegno economico non indifferente, e infatti siamo alla ricerca di sponsor che ci aiutino a sostenerlo, ma abbiamo ritenuto indispensabile portarlo avanti perché Santarcangelo merita di vestire il suo abito migliore per queste occasioni." Ma l'impegno di Città Viva non si ferma qui, come dice lo stesso Bertozzi: "Siccome l'accoglienza è un marchio distintivo della nostra terra, in collaborazione con il Comune, offriremo alla Fanfara della Brigata Cadore un banchetto con specialità tipiche del territorio, sicuri di poterli conquistare con tutte le nostre bontà e quindi, successivamente, vederli tornare, in abiti civili, come turisti, magari accompagnati da famiglie ed amici". Santarcangelo si prepara quindi ad un maggio da ricordare e che segna, definitivamente, la ripartenza e la rinascita.