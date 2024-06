Santarcangelo, Filippo Sacchetti e il centro sinistra senza rivali: "Risultato oltre le aspettative"

Filippo Sacchetti è nuovo sindaco (senza dover passare dal ballottaggio) di Santarcangelo di Romagna con oltre il 58% delle preferenze. La città prosegue così nel segno della continuità, dopo i 10 anni di amministrazione guidata da Alice Parma. Sacchetti, già assessore ai Lavori pubblici, segretario provinciale uscente del Partito Democratico, è salito in Municipio per i primi festeggiamenti a metà pomeriggio, nel momento in cui c’era la certezza ufficiosa della vittoria.

Queste le prime parole a caldo rilasciate da Filippo Sacchetti in diretta televisiva su Icaro Tv: “Siamo felicissimi, è un risultato importante, oltre le aspettative. Siamo felici, finiamo di seguire lo spoglio e poi festeggeremo tanto. Il quorum è raggiunto, sembra un risultato ben oltre il 50% degli elettori, è vittoria al primo turno, siamo molto soddisfatti, ringrazio anche Alice Parma e daremo continuità per i prossimi anni. Siamo stati colpiti dalla pandemia, però qui ha reagito la comunità: siamo stati un’amministrazione capace di dare delle risposte, oggi è stato riconosciuto, ma non si può stare fermi e dobbiamo reagire per costruire nuove soluzioni”.

Sacchetti aggiunge: “Come primo atto da sindaco di Santarcangelo finiremo i progetti in corso, i progetti strategici nelle infrastrutture e nelle piste ciclabili. Il lavoro prosegue, c’è in campo un’azione amministrativa che non finirà. Si crea continuità, ma anche rinnovamento, con una coalizione giovane e pronta ad affrontare il futuro”.

Queste le prima parole della sindaca uscente Alice Parma: “E’ un risultato incredibile, frutto di anni di lavoro, ma anche di una campagna elettorale impressionante di Filippo tra la gente. Continuiamo un viaggio e sarà ancora meglio, sono felice di essere qua, Filippo sarà in grado di essere il sindaco di tutti e proseguirà nella storia di questa città”.

Il dato finale di Santarcangelo

Dato definitivo da Santarcangelo di Romagna: Filippo Sacchetti è eletto sindaco con il 58,75% delle preferenze (6.629 voti); segue Barnaba Borghini con il 21,36% (2.410 voti), poi Luigi Berlati con il 19,90% (2.245 voti).