Santarcangelo, ai giardini di via Cagnacci la conferenza su welfare e abitare “Condividere servizi”

Si svolgerà giovedì, 28 settembre, alle ore 17,45 presso i giardini degli alloggi Erp di via Cagnacci la conferenza “Condividere servizi”, quarto appuntamento del percorso partecipativo per la redazione del Piano urbanistico generale. “E' futuro presente” riparte dunque con la stagione autunnale dopo le prime tre conferenze di giugno e luglio, entrando subito nel vivo con un tema di primaria importanza per il Pug: l’abitare, l’accesso alla casa e ai servizi di prossimità necessari per la qualità della vita di una società che cambia e le cui necessità sono in continuo mutamento: la serata, infatti, sarà un’occasione di approfondimento e confronto sull’abitare collaborativo e il welfare di prossimità.

“Il tema della casa è particolarmente sentito oggi, con una società in continuo cambiamento e l’emergere di nuove necessità, alle quali dobbiamo saper rispondere con soluzioni innovative” dichiara l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti. “Per questo, il quarto appuntamento di ‘è futuro presente’ ci consentirà di ascoltare esperienze di abitare collaborativo e welfare di prossimità sperimentate in altri contesti, che potranno trovare spazio a Santarcangelo anche grazie al nuovo Piano urbanistico generale. L’abitare, infatti, sarà al centro delle linee progettuali del nuovo Pug – conclude l’assessore Sacchetti – che dovrà ridefinire gli usi del territorio urbano in conformità ai più aggiornati standard ecologici e sociali”.

“La casa non è solo un prodotto commerciale, ma un diritto delle persone” aggiunge l’assessore ai Servizi sociali, Welfare, Edilizia residenziale pubblica e Politiche giovanili, Danilo Rinaldi. “Il nostro auspicio è che il Pug ci aiuti a invertire il paradigma, raccogliendo le esperienze di valore attuate in altri territori, con attenzione tanto per nuove modalità dell’abitare, quanto per le esigenze che stanno emergendo in tutta Italia, dalle proteste degli studenti per la mancanza di alloggi alle difficoltà dei giovani, e non solo, che si affacciano sul mercato immobiliare per costruire il proprio progetto di vita”.

Oltre agli assessori Sacchetti e Rinaldi, alla conferenza interverranno Gianluigi Chiaro, economista di Area Proxima Bologna e consulente di Caritas, esperto di politiche per l’abitare e mercato immobiliare, Roberta Pavarini, presidentessa della storica cooperativa di abitanti di Mancasale e Coviolo, un’esperienza pionieristica di abitare collaborativo nata a Reggio Emilia su iniziativa di giovani cittadini, Elisa Zavoli, sociologa e mediatrice di conflitti della cooperativa sociale Fratelli è Possibile attiva a Santarcangelo e in provincia di Rimini.

Come i precedenti, l’incontro sarà scandito in tre momenti: l’approfondimento con dati legati al mercato di vendita e affitto sul territorio di Santarcangelo, i contributi tematici e un momento di interazione col pubblico.