Santarcangelo, l’illuminazione torna alla normalità: stop allo spegnimento anticipato dei lampioni

Stop allo spegnimento anticipato dei lampioni: l’illuminazione pubblica torna alla normalità dopo che nel dicembre scorso per contenere i costi a fronte di un’impennata dei prezzi dell’energia elettrica l’Amministrazione comunale aveva varato una serie di misure fra cui lo spegnimento anticipato dei lampioni. A partire da lunedì 9 ottobre prenderanno infatti avvio i lavori di riprogrammazione delle oltre cento centraline della pubblica illuminazione del territorio comunale: dopo l’intervento i punti luce si accenderanno quindi un’ora prima del tramonto e si spegneranno all’alba.

L’ordinanza, in vigore dal dicembre 2022, prevedeva infatti lo spegnimento anticipato dei lampioni, una misura che rientrava in una serie di interventi straordinari e contingenti messi in atto dall’Amministrazione comunale per contenere i costi a fronte del consistente aumento dei prezzi dell’energia. Oltre al risparmio di spesa per la pubblica illuminazione, nell’inverno 2022 l’ente aveva infatti applicato anche una sensibile riduzione della temperatura di riscaldamento degli edifici pubblici.

Il risparmio derivato da entrambe le misure di contenimento dei consumi ha permesso di non intaccare pesantemente le finanze dell’ente e ha liberato delle risorse destinate a interventi di manutenzione sul territorio. Così come anticipato lo scorso anno, l’Amministrazione comunale ha eseguito un’attività di monitoraggio per verificare i risultati delle misure sperimentali e la possibilità di revocare il provvedimento nel caso in cui le condizioni lo dovessero consentire. Considerato il fatto che al momento i costi dell’energia sono diminuiti rispetto al 2022, al momento l’Amministrazione comunale ha ritenuto di poter ripristinare la fascia oraria di accensione della pubblica illuminazione secondo modalità e tempi tradizionali.