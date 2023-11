Santarcangelo in aiuto dei giovani: voucher sport e due bandi per i giovani che non studiano e non lavorano

Sono aperti da oggi (mercoledì 15 novembre) i bandi per richiedere i voucher sport riservati a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni, alle persone con disabilità tra 6 e 26 anni e ai ragazzi “Neet” in età compresa tra i 14 e i 35 anni, ai quali è riservato anche un bando per il trasporto pubblico locale. I voucher sport – per i quali l’Amministrazione comunale di Santarcangelo ha stanziato 15.700 euro – sono destinati alle famiglie residenti a Santarcangelo con redditi Isee fino a 17mila euro e figli di età compresa fra 6 e 16 anni, oppure con Isee fino a 28mila euro in presenza di figli con disabilità tra 6 e 26 anni. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli, con un ulteriore voucher di 150 euro dal quarto figlio in su. Le richieste dovranno essere inviate entro domenica 3 dicembre compilando il modulo online pubblicato sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it. Per informazioni, invece, è possibile contattare l’ufficio Sport al numero 0541/356.272.

Scadono invece giovedì 30 novembre due bandi dei Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia riservati a ragazzi e ragazze Neet (Not in education, employment or training), che non studiano e non lavorano, in età compresa tra i 14 e i 35 anni, per favorire socializzazione e il rientro nel mondo dell’istruzione o del lavoro. Il primo è finalizzato al sostegno per la pratica sportiva o di wellness, mentre il secondo è un contributo sulle spese per il trasporto pubblico locale funzionale alla frequentazione di corsi tenuti da associazioni sportive, di formazione o da centri di aggregazione con fini relazionali. Entrambi i bandi sono riservati ai ragazzi e alle ragazze residenti nei Comuni dell’Unione che fanno parte di un nucleo familiare con un Isee non superiore a 50mila euro. Per presentare la richiesta di contributo è necessario compilare il modulo online pubblicato sul sito www.vallemarecchia.it. Per informazioni, invece, è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali al numero 0541/356.234.