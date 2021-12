Santarcangelo, in arrivo nuove dotazioni al parco Baden Powell

La Giunta comunale del Comune di Santarcangelo ha approvato nei giorni scorsi due interventi, per una spesa complessiva di 100mila euro, relativi a lavori che interesseranno il parco Baden Powell e il parcheggio di via del Pino, in parte destinato ad area di sosta per i mezzi pesanti.



Anche sulla base dell’esperienza maturata in occasione dell’ultima edizione di Santarcangelo Festival – con il villaggio temporaneo ecosostenibile del progetto “How to be together” – l’Amministrazione comunale ha deciso di dotare il parco Baden Powell delle infrastrutture necessarie per ospitare eventi culturali e manifestazioni, nonché creare aree attrezzate per ospitare un turismo ambientale. Il progetto messo a punto dai tecnici del servizio Lavori pubblici prevede la realizzazione di una linea fognaria delle acque nere e la predisposizione di una linea elettrica che dall’ingresso del parco da via del Coppo raggiungeranno l’area in corrispondenza dello stagno e della casetta posta nelle immediate vicinanze.



Dalla Giunta comunale è arrivato il via libera anche al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e riorganizzazione del parcheggio di via del Pino. La grande area al servizio della zona artigianale presente lungo la via Emilia sarà in buona parte destinata alla sosta dei camion, con la realizzazione di 34 stalli di adeguate dimensioni al termine di un intervento di sistemazione del manto stradale.





Sempre nell’ambito di questo secondo progetto, è previsto anche un intervento di riorganizzazione della segnaletica stradale per migliorare le indicazioni in direzione dei parcheggi del centro. Sulla base di una ricognizione dei cartelli attualmente presenti lungo le strade, saranno circa una ventina i punti interessati dalla nuova segnaletica che in parte verrà integrata, spostata o eliminata se non necessaria.