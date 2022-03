Santarcangelo in Azione: "Occorrono eventi di maggiore qualità, a partire da Balconi Fioriti"

Santarcangelo di Romagna in Azione chiede di intervenire con eventi di maggiore qualità. “Mentre questo weekend si terrà Giardini d’Autore, manifestazione di gardening di valore nazionale, fortemente voluta dal Comune di Rimini, poco si sa ancora di Balconi Fioriti che si dovrebbe tenere a maggio come da tradizione”, scrive il referente Giovanni Valitutto.

“Apprendiamo che il 9 marzo l’Unione dei Comuni ha pubblicato il bando per il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione della manifestazione “Balconi Fioriti” per il comune di Santarcangelo di Romagna con scadenza il 20 marzo. Possiamo comprendere che il periodo sia complesso per gli uffici pubblici ma ci chiediamo come sia possibile per un nuovo gestore partecipare a questo bando, per di più non pubblicizzato dal comune interessato, fatto uscire a due mesi dalla manifestazione e avendo 7 giorni lavorativi per prepararlo”, cosi Santarcangelo in Azione.

“Dopo tre inverni nei quali le nostre attività economiche hanno sofferto fortemente la pandemia gli eventi cittadini assumono ancora maggiore importanza per tutto il settore economico di Santarcangelo – prosegue la nota -. Ecco perché serve da un lato maggiore programmazione e dall’altro investimenti volti ad aumentare la qualità degli eventi stessi perchè il ritorno per la città è esponenziale. Riteniamo pertanto si sia persa un’altra importante occasione per riqualificare la manifestazione Balconi Fioriti”.