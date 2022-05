Le fiamme distruggono un complesso residenziale appena terminato, vigili del fuoco al lavoro

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda mattinata di mercoledì a Santarcangelo, in via Marino Della Pasqua, con i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme che hanno divorato la struttura. Il rogo si è sprigionato intorno alle 11,50 in un cantiere e un denso fumo si è levato in cielo. Sul posto sono accorse tre squadre del 115 col personale impegnato per domare l'incendio ed evitare che si propaghi. Al momento non risultano feriti o intossicati e in via Marino Della Pasqua è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della città clementina.

Seguono aggiornamenti